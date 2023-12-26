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Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Процесс импорта биометрических данных из банков в ЕБС завершен более чем на 80%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, большинство кредитных организаций уже направили в базу данные пользователей, давших свое согласие.

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«Вся «импортированная» биометрия имеет ограниченный срок действия — два года. После этого данные автоматически будут удалены из ЕБС. Сейчас обсуждаем, как без дополнительных очных визитов дать пользователям возможность дистанционно продлевать срок действия данных», — заявил Поволоцкий.

По закону импорт данных в ЕБС запрещено проводить без уведомления гражданина, а от передачи сведений можно отказаться, сообщил глава ЦБТ. Банки информировали пользователей о процедуре импорта за 30 дней до ее начала. По его словам, отказы были, но составили всего около 1% от общей массы. Какие-то образцы не «переехали», потому что не соответствовали качеству. Большая часть данных, 80–85%, успешно передана в базу.

«С конца октября россияне стали намного активнее регистрироваться в ЕБС. В день в систему поступает несколько тысяч образцов», — добавил Владислав Поволоцкий.

ЦБТ выступает оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Организацию создали по указу президента РФ Владимира Путина в конце сентября 2022 года. Ее учредители — ПАО «Ростелеком», Минцифры и ЦБ РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

«В систему переданы данные десятков миллионов россиян»

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