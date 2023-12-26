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В Нижегородской области рассказали о работе системы предупреждения о пьяных за рулем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За 11 месяцев 2023 года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области задержали 689 автомобилистов в состоянии опьянения, о которых сообщили неравнодушные граждане. Третий год в регионе работает система «112», которая помогает представителям ГИБДД получать от граждан информацию о нетрезвых людях за рулем автомобилей.

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На телефон службы может позвонить любой человек и сообщить, кого подозревает в нетрезвом вождении. Не обязательно помнить государственный номер авто — достаточно нескольких примет, например, цвета и марки автомобиля, а также примерный адрес, где видели потенциального нарушителя.

Если сотрудники Госавтоинспекции установят, что водитель действительно пьян, то гражданин, сообщивший об этом, получит вознаграждение — 2 тыс. рублей. С начала года на горячую линию поступило более 3 тыс. звонков.

«Люди проявляют сознательную гражданскую позицию, пресекают правонарушение и тем самым предупреждают возможное ДТП, спасают жизни. Денежное вознаграждение — это благодарность государства за их социально значимую деятельность», — заявил «Известиям» начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов.

Число звонков и задержанных благодаря им пьяных водителей постоянно растет. Так, в 2021 году в службу «112» поступило более 2,1 тыс. таких сигналов. В 510 случаях опасения неравнодушных граждан подтвердились: за рулем были нетрезвые водители.

В прошлом году количество таких звонков выросло до 2,7 тыс. и были задержаны 659 автомобилистов в состоянии опьянения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тревожные звонки: как в Нижегородской области ловят пьяных водителей

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