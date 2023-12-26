В Единую биометрическую систему планируют собирать рисунки вен ладоней

В Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют собирать рисунки вен ладоней. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Также организация изучает возможности использования отпечатков пальцев и сетчатки глаза для идентификации. Решение по утверждению новых модальностей будет принимать правительство в конце 2024 года.

«Опыт пандемии показывает, что лучше всего обращаться к бесконтактным способам. Это прежде всего история, связанная с рисунком вен на ладони — датчики умеют считывать его на расстоянии 5–10 см», — заявил Поволоцкий.

В ЕБС однозначно не попадут геномные данные — это принципиально исключено, отметил глава ЦБТ.

Новые модальности могут применяться в системах контроля доступа на объектах, где соблюдается строгий режим безопасности, есть система пропусков и учета рабочего времени, уточнил Владислав Поволоцкий. Также рассматривается их применение для идентификации в ходе дистанционных медицинских осмотров, которые регулярно проходят водители общественного транспорта.

«Довольно неожиданным для нас был запрос на использование биометрии при проведении операций. К нам обращались коллеги из отрасли здравоохранения — были случаи, когда врачи просто оперировали не того человека. Избежать подобных ошибок поможет предоперационная идентификация, в том числе по новым модальностям», — добавил Поволоцкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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