Индейка оставила без света более 4 тыс. домов в американском Сакраменто

Дикая индейка застряла в линиях электропередачи в американском городе Сакраменто (штат Калифорния, США), в результате чего в канун католического Рождества без электричества осталось 4248 домов. Об этом 25 декабря сообщает New York Post.

«Ремонтники обнаружили на аварийной линии индейку. Бригады работали над оперативным устранением неполадок», ― прокомментировали газете в муниципальном коммунальном округе Сакраменто.

Инцидент произошел 24 декабря примерно в 12:15 по местному времени (23:15 мск), когда в провода врезалась стая диких индеек. По данным ведомства, подача электричества была полностью налажена к 00:26 следующего дня (11:26 мск).

Отмечается, что дикие индейки уже много лет сеют хаос в Сакраменто, поскольку почти в каждой части штата наблюдается растущая популяция этих птиц.

В конце ноября стало известно, что национальная рождественская ель в Президентском парке Вашингтона рухнула перед церемонией зажжения огней. Как оказалось, рождественскую елку повалил сильный порыв ветра всего за несколько дней до ежегодной церемонии.