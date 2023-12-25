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Индейка оставила без света более 4 тыс. домов в американском Сакраменто

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Дикая индейка застряла в линиях электропередачи в американском городе Сакраменто (штат Калифорния, США), в результате чего в канун католического Рождества без электричества осталось 4248 домов. Об этом 25 декабря сообщает New York Post.

«Ремонтники обнаружили на аварийной линии индейку. Бригады работали над оперативным устранением неполадок», ― прокомментировали газете в муниципальном коммунальном округе Сакраменто.

Инцидент произошел 24 декабря примерно в 12:15 по местному времени (23:15 мск), когда в провода врезалась стая диких индеек. По данным ведомства, подача электричества была полностью налажена к 00:26 следующего дня (11:26 мск).

Отмечается, что дикие индейки уже много лет сеют хаос в Сакраменто, поскольку почти в каждой части штата наблюдается растущая популяция этих птиц.

В конце ноября стало известно, что национальная рождественская ель в Президентском парке Вашингтона рухнула перед церемонией зажжения огней. Как оказалось, рождественскую елку повалил сильный порыв ветра всего за несколько дней до ежегодной церемонии.

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