Главная рождественская ель США рухнула перед зажжением огней

Национальная рождественская ель в Президентском парке Вашингтона рухнула перед церемонией зажжения огней, сообщил 28 ноября телеканал CBS со ссылкой на службу национальных парков.

Как оказалось, рождественскую елку повалил сильный порыв ветра всего за несколько дней до ежегодной церемонии зажжения огней.

«Во вторник вечером был задействован подъемный кран, чтобы попытаться поднять уже украшенную елку. Дерево, которое упало около 13:00, по состоянию на 18:00 было приведено в вертикальное положение», — уточнили специалисты парка.

Это не первый случай, когда главное рождественское дерево США валится из-за ветра. Аналогичное происшествие случилось с 42-футовой (12,8 м) елью в 2011 году.

В январе текущего года в парке Юнион-сквер в Нью-Йорке загорелась рождественская ель. Дерево загорелось возле северного входа в парк, у павильона с итальянским рестораном.