Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Мир
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к освобождению Голанских высот Израилем
Экономика
В сахалинской красной икре обнаружены живые личинки
Спорт
Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS
Общество
В Уфе пожарные спасли из огня 19 человек и кота
Мир
Гутерриш заявил о неспособности перемирием решить ближневосточную проблему
Мир
Рябков допустил военный конфликт России и НАТО
Мир
ХАМАС пригласило Илона Маска в сектор Газа
Мир
В Пентагоне признали выведенный на орбиту разведывательный спутник КНДР
Мир
Страны Прибалтики бойкотируют заседание СМИД ОБСЕ из-за приезда Лаврова
Мир
Генпрокурор РФ провел переговоры с руководителями ведомств Алжира
Мир
В НАТО заявили об отсутствии запросов Финляндии по теме закрытия границ с РФ
Общество
Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза
Мир
Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке

Главная рождественская ель США рухнула перед зажжением огней

0
Фото: соц
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальная рождественская ель в Президентском парке Вашингтона рухнула перед церемонией зажжения огней, сообщил 28 ноября телеканал CBS со ссылкой на службу национальных парков.

Как оказалось, рождественскую елку повалил сильный порыв ветра всего за несколько дней до ежегодной церемонии зажжения огней.

«Во вторник вечером был задействован подъемный кран, чтобы попытаться поднять уже украшенную елку. Дерево, которое упало около 13:00, по состоянию на 18:00 было приведено в вертикальное положение», — уточнили специалисты парка.

Это не первый случай, когда главное рождественское дерево США валится из-за ветра. Аналогичное происшествие случилось с 42-футовой (12,8 м) елью в 2011 году.

С иголочкой: сколько стоит главная новогодняя елка страны
И почему ставить в Кремле настоящее дерево — гораздо экологичнее, чем искусственное

В январе текущего года в парке Юнион-сквер в Нью-Йорке загорелась рождественская ель. Дерево загорелось возле северного входа в парк, у павильона с итальянским рестораном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023