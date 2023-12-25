Мужчина с молотком напал на кассира в Тихвине
Неизвестный ударил кассира молотком по голове в магазине «Верный» в Тихвине, сообщил источник телеканала «78» в понедельник, 25 декабря.
Злоумышленник напал на продавца, когда тот обслуживал покупателя. Причиной стала словесная перепалка между сотрудником магазина и агрессивным мужчиной.
Пострадавшего доставили в больницу, где наложили швы в теменной области и отпустили домой. Его состояние удовлетворительное.
Нападавшего удалось задержать по горячим следам. Им оказался 21-летний молодой человек.