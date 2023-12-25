Эксперт оценил нововведение с требованием предоставлять ИНН при выдаче кредита

Введение требования ИНН при выдаче кредита в России не скажется особо на динамике розничного кредитования в банковском секторе, рассказал «Известиям» 25 декабря директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) Егор Лопатин.

Ранее в этот день сообщалось, что после вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут получать займы только после предъявления ИНН. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Маловероятно, что это нововведение заметно скажется на динамике розничного кредитования в банковском секторе, поскольку предъявление ИНН не требует больших дополнительных усилий от потенциального заемщика», — отметил Лопатин.

В то же время, по его мнению, маловероятно, что требование ИНН станет помехой для мошенников, оформляющих кредиты по чужим паспортным данным. Как объяснил эксперт, если у злоумышленников есть возможность завладеть паспортными данными, они смогут получить и иные персональные данные, в том числе ИНН.

7 декабря сообщалось, что по итогам ноября объем выдач кредитов в России снизился на 10,5%, или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем. Это следует из предварительной оценки объема выданных кредитов, сделанной аналитической компанией Frank RG. Снижение было зафиксировано во всех сегментах кредитования. По информации экспертов, в тройке лидеров — кредиты наличными, автокредитование, а также ипотека.