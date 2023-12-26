Названы самые распространенные новогодние традиции у россиян

Исследовательская платформа «Кукушка» провела опрос и выяснила, какие новогодние традиции распространены среди россиян больше всего, а также от каких они хотели бы отказаться. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 26 декабря

Так, самые распространенные новогодние традиции — наряжать елку, дарить подарки и собираться всей семьей. Каждый 10-й проводит предновогоднюю уборку, 8% россиян смотрят «Иронию судьбы» и «Голубой огонек».

Вопреки стереотипам, в баню ходят лишь 4% опрошенных и еще 13% хотели бы начать это делать. Также в топе традиций, о которых люди знают, но по какой-то причине не соблюдают их — ходить на новогодние мероприятия и запускать салют.

При этом есть и такие традиции, от которых россияне хотели бы отказаться. Среди них первое место делят «запускать салют» и «дарить подарки». Каждый 10-й респондент хотел бы отменить просмотр «Иронии судьбы» и «Голубого огонька».

Почти половина (48%) россиян рассказали, что играют в «Тайного Санту». Чаще всего — с друзьями (27%) или однокурсниками в вузах (23%) и коллегами на работе (21%). Интересно, что 11% опрошенных играют в «Тайного Санту» с незнакомыми людьми.

Как показал онлайн-опрос, 44% россиян устраивают новогодние фотосессии. 24% делают это заранее, а каждый пятый проводит праздничную фотосессию прямо в новогоднюю ночь. При этом больше половины (56%) россиян обходится своими силами — фотографируют друг друга сами.

По данным исследования, большинство (88%) семей с детьми до 12 лет рассказывают им про Деда Мороза. 72% родителей сами дарят детям подарки «от лица Деда Мороза», а 16% россиян приглашают для этого к себе домой аниматоров в виде Деда Мороза и Снегурочки. 12% признались, что их дети в Деда Мороза уже не верят.

Большая часть (85%) родителей рассказали, что их дети ходят на новогодние елки. Однако 15% остаются без праздника. Чаще всего малыши ходят на елки в детском саду и получают сладкий подарок. При этом 5% россиян к таким подаркам относятся негативно.

Абсолютное большинство (93%) россиян встречает Новый год вместе с детьми. Но 19% из них все-таки укладывают детей спать пораньше, до полуночи. Почти половина (42%) детей сидят за столом вместе со взрослыми.

22 декабря сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, как россияне создают себе новогоднее настроение.

Так, больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу с помощью просмотра праздничного контента, в основном шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. По 22% россиян для вдохновения ходят по торговому центру и посещают ярмарки. Обновляют интерьер квартиры 12% респондентов, а 6% россиян переставляют мебель для семейного торжества.