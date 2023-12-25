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Вежливый откат: генерал-майор ФСИН получил десять лет колонии

В деле Андрея Быкова сплелись взятки за получение миллионных премий и месть бывшей любовницы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Непрозрачностью системы ФСИН объясняют эксперты очередной приговор высокопоставленному сотруднику этой федеральной службы. В Москве 25 декабря суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима начальника НИИ ФСИН Андрея Быкова за крупные и особо крупные взятки, злоупотребление полномочиями и незаконное хранение оружия. Следствие доказало, что он выписывал крупные премии за откаты, многие получали за одну и ту же работу две зарплаты — как штатные и внештатные сотрудники. Такая система просуществовала в организации три года. Сам обвиняемый вину не признал и заявил, что дело против него инициировала из мести его бывшая любовница и коллега.

Дополнительный доход

Головинский суд Москвы 25 декабря приговорил генерал-майора ФСИН Андрея Быкова к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении оружия.

Как установили следователи, Быков, занимая должность начальника НИИ ФСИН России, заключил 95 договоров о трудоустройстве в организацию с уже действующими сотрудниками, но как с вольнонаемными. В итоге работа, которую выполнял штатный персонал учреждения за обычную зарплату, оформлялась как функции, за которые необходимы дополнительные выплаты. Схема действовала с апреля 2018 года по апрель 2021 года.

Быкова арестовали в октябре 2021 года. Представители ФСИН оценили ущерб от его действий в 41 млн рублей. Но суд в понедельник установил, что он составил 2,9 млн.

Оглашение приговора в отношении генерал-майора ФСИН Андрея Быкова

Оглашение приговора в отношении генерал-майора ФСИН Андрея Быкова

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

В деле также присутствуют шесть эпизодов взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 3,8 млн рублей. В частности, одна из сотрудниц НИИ сообщила правоохранительным органам, что передала Быкову 1,8 млн для того, чтобы получить премию в 5 млн рублей. Аналогичные сведения следователи получили еще от нескольких сотрудников института.

Согласно законодательству, в таком случае лица, сообщившие о факте передачи взятки, освобождаются от уголовной ответственности, напомнил «Известиям» адвокат Станислав Жигалов.

— Эта законодательная норма направлена на то, чтобы мотивировать участника преступной схемы по даче или получению взятки к тому, чтобы выдать соучастников и подельников преступления, — указал он.

Быкова также признали виновным в незаконном хранении оружия. В качестве дополнительного наказания суд оштрафовал генерал-майора внутренней службы на 5 млн рублей.

Свою вину в суде Быков не признал и заявил, что дело против него инициировала из мести его бывшая любовница и коллега.

СИЗО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Курицы и стройки

Уголовное преследование Быкова не первое дело против сотрудников службы исполнения наказания. В мае 2023 года девять лет получил бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко. К такому сроку генерала в отставке приговорили за взятки и превышение должностных полномочий. Речь идет о реализации федеральной целевой программы строительства и ремонта тюремных больниц и следственных изоляторов. Следствие доказало, что по вине Максименко в 2018–2019 годах недостроенными оказались 19 таких объектов. Но сам обвиняемый вину не признал и назвал дело сфабрикованным.

А в ноябре этого года к четырем годам лишения свободы приговорили экс-заместителя директора ФГУП «Владимирское» ФСИН Павла Фицнера. Суд установил, что он закупил некачественное мясо кур в общей сложности на 40 млн рублей.

Девять лет колонии в 2019 году получил бывший заместитель начальника оперативного отдела СИЗО № 4 Москвы Александр Ступин. Из материалов дела следует, что Ступин вместе с заключенными создал преступное сообщество, которое занималось тем, что отнимало деньги и имущество осужденных.

В июне 2017 года суд приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего главу ФСИН Александра Реймера. Его арестовали 31 марта 2015 года и предъявили обвинение в мошенничестве. Суд установил, что в 2010–2012 годах он и его сообщники похитили из государственной казны бюджетные средства, выделенные на закупку электронных браслетов.

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер, обвиняемый в мошенничестве при закупках электронных браслетов

Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер, обвиняемый в мошенничестве при закупках электронных браслетов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Участники группы разработали схему, согласно которой подконтрольное им предприятие, с которым заключили госконтракты на более чем 3,3 млрд рублей, реализовывало электронные браслеты по завышенным в несколько раз ценам. Калининградский суд в марте 2020 года удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении, но позже апелляционный суд отменил это решение.

Адвокат бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский объяснил большое количество дел против сотрудников ФСИН тем, что это «не очень прозрачное» ведомство.

— Не всегда понятно, куда расходуются средства, зарабатываемые службой, и насколько это влияет на зарплату сотрудников и заключенных, — пояснил эксперт.

Он полагает, что работа в исправительных учреждениях особенно опасная и сложная, но не оплачивается достойно. Поэтому на местах есть проблемы как с количеством сотрудников, так и с недобросовестным персоналом, который разными способами пытается увеличить свой доход.

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