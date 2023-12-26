Реклама
Прямой эфир
Туризм
Российские агрегаторы пока не заменили туристам Booking и Airbnb
Мир
Орешкин заявил о «каннибализации» США европейской экономики
Авто
На заводе Hyundai в Петербурге назвали вероятную дату выхода из простоя
Мир
WSJ рассказала об опасениях США по поводу использования Китаем ИИ для сбора данных
Экономика
Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом
Происшествия
Режим ЧС ввели в четырех районах Ярославской области из-за обрыва ЛЭП после снегопада
Мир
Депутат рады признал замедленные темпы проведения мобилизации на Украине
Мир
Гуманитарный конвой ВОЗ разграбили по пути в больницы Газы
Экономика
Более 80% россиян запланировали начать откладывать деньги с зарплаты в 2024 году
Спорт
Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Индейка оставила без света более 4 тыс. домов в американском Сакраменто
Экономика
Токаев предложил создать линию связи между РФ, Казахстаном и Ираном
Мир
Посол РФ в Сербии отметил настроенность Вучича придерживаться прежней политики
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Новогодний стол россиян в этом году будет стоить на 14% дороже

Исследование: в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже, чем в 2022-м
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салата оливье и селедка под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3329 рублей. Это на 14% дороже, чем в 2022 году, говорится в результатах исследования IT-компании АТОЛ, с которыми ознакомились «Известия» 26 декабря. Аналитики изучили данные продаж за ноябрь-декабрь 2022–2023 годов.

Главный новогодний салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее. В то же время медианная цена на ингредиенты для селедки под шубой составляет 774 рублей — на 11% больше, чем в 2022-м.

За 1 кг куриного или утиного мяса покупатели отдадут 202 рубля и 463 рублей соответственно. Мандарины в этой весовой категории обойдутся в 211 рублей. Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 рублей. Насладиться же бокалом шампанского под бой курантов можно будет за 302 рубля за бутылку, рассказали эксперты.

Шококонтент: россияне стали чаще покупать сладкие подарки на Новый год
Отечественных производителей теснят азиатские десерты

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что россияне в 2023-м стали покупать сладкие подарки на 10–12% чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом наиболее популярны сладкие подарки в объеме 500 г. В среднем они обходятся покупателям в 700 рублей, что на 11% выше, чем в 2022 году. В топ продаж вошли конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023