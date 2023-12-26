Новогодний стол россиян в этом году будет стоить на 14% дороже

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салата оливье и селедка под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3329 рублей. Это на 14% дороже, чем в 2022 году, говорится в результатах исследования IT-компании АТОЛ, с которыми ознакомились «Известия» 26 декабря. Аналитики изучили данные продаж за ноябрь-декабрь 2022–2023 годов.

Главный новогодний салат оливье в среднем обойдется россиянам в 942 рублей, что на 10% дороже, чем годом ранее. В то же время медианная цена на ингредиенты для селедки под шубой составляет 774 рублей — на 11% больше, чем в 2022-м.

За 1 кг куриного или утиного мяса покупатели отдадут 202 рубля и 463 рублей соответственно. Мандарины в этой весовой категории обойдутся в 211 рублей. Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 рублей. Насладиться же бокалом шампанского под бой курантов можно будет за 302 рубля за бутылку, рассказали эксперты.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что россияне в 2023-м стали покупать сладкие подарки на 10–12% чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом наиболее популярны сладкие подарки в объеме 500 г. В среднем они обходятся покупателям в 700 рублей, что на 11% выше, чем в 2022 году. В топ продаж вошли конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года.