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Эксперты рассказали о росте продаж сладких подарков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россияне в этом году покупают сладкие подарки на 10–12% чаще по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», имеющиеся в распоряжении «Известий».

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Наиболее популярны в этом году сладкие подарки в объеме 500 г. В среднем они обходятся россиянам в 700 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Средний чек на новогодние подарки в целом вырос на 10–12%.

«В этом году покупки сладких подарков выше на 10–12%. Однако топ продаж не изменился — это конфеты, шоколадные плитки, батончики и десертные пирожные, с изображением популярных персонажей из сказок и мультфильмов, символов наступающего года. В шоколадных изделиях чаще выбирают продукцию из молочного шоколада», — рассказали аналитики «Платформа ОФД».

На маркетплейсах в этом году заказывают, как правило, сразу по два подарочных сладких набора сразу, сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon. Чаще всего покупатели марктеплейсов выбирали сладкие подарки от крупнейших российских кондитерских фабрик. Однако на Wildberries в тройку наиболее востребованных позиций попали также наборы азиатских сладостей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шококонтент: россияне стали чаще покупать сладкие подарки на Новый год

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