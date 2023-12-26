Век амфибий: «Аквамена 2» покажут в России

Российские сети кинотеатров внесли в свои афиши «Аквамена и потерянное царство», широкая мировая премьера боевика состоялась на прошлой неделе. Ближайшие сеансы запланированы на 28 декабря, некоторые компании метят на первую половину января. За рубежом фильм постепенно проваливается в прокате: у себя на родине в США и Канаде сиквел заработал только $40 млн, что соответствует пессимистичным прогнозам аналитиков. «Известия» посмотрели последний супергеройский блокбастер года. Внимание: спойлеры!

Приплыл в Россию

Нового «Аквамена» обещают показать в сети «Киноквартал» (Москва), «Мираж Синема» (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Мурманск), «Алмаз Синема» (Мытищи, Казань, Тула). При этом показы планируют от Дальнего Востока до Центральной России : в якутском «Емеяне» блокбастер тоже обещают 28 декабря, «Космос» в Тольятти в соцсетях анонсировал фильм наряду с «Вонкой» и новым «Холопом». Есть и более поздние даты: в сети «Рублион Синема» в городе Котласе «Аквамена» предсеансовым обслуживанием к «Трем добрым делам» поставили 18 января. На момент написания статьи продажа билетов в этих сетях еще не началась.

Пока самые дорогие показы запланированы в столичном кинотеатре-ресторане Coperto Cinema. Там в день выхода фильма есть опции на 13:00 и 21:30, за билет на 2D-сеанс придется заплатить 5 тыс. рублей . Такая цена обусловлена качественным обслуживанием и особенно комфортным залом: всего здесь 11 мест, поэтому помещение просторнее стандартного кинотеатра, а у кресел собственные столики и опция вызова официанта для заказа блюд прямо во время просмотра.

Фото: Warner Bros.

Так как фильм уже вышел в Казахстане, Узбекистане, Армении и других странах ближайшего зарубежья, то с большой долей вероятности в Россию попадет версия именно из этих государств. Официальный дубляж на русский сделала израильская студия SC Produb, она же переводила «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом и «Братья Супер Марио в кино » — оба релиза тоже побывали в отечественных кинотеатрах.

На низкой ноте

«Потерянное царство» — прямой сиквел оригинального «Аквамена» 2018 года. Сюжет в нем соответствует типичной формуле супергеройских фильмов: одержимый местью злодей получает мощное оружие и угрожает погубить Землю, герои должны его остановить, но сначала надо объединиться с бывшими врагами. Главные роли достались Джейсону Момоа, Патрику Уилсону и Эмбер Херд, антагониста сыграл Яхья Абдул-Матин II . Так как большая часть происходящего на экране — компьютерная графика, блокбастер воспринимается как зрелище или аттракцион.

События продолжения разворачиваются спустя несколько лет после финала первой части: Артур (он же Аквамен и царь Атлантиды) женится и заводит ребенка — Артура-младшего. Жизнь супергероя разделилась надвое: он живет на маяке и борется с преступностью, но совмещает это с руководством государством . Дэвид Кейн, он же суперзлодей Черная Манта (его зрители увидели еще в первой части дилогии), мстит королю Атлантиды за то, что тот виновен в смерти его отца. Преступник ищет способ одолеть Аквамена, и он находит руины морского королевства под арктическими льдами. Здесь в его руки попадает могущественный одержимый артефакт — черный трезубец. Морской супергерой должен остановить злодея, пока тот не разрушил Атлантиду и не вызвал массовое вымирание. А поможет ему бывший враг и сводный брат Орм, с которым Артур сражался в первом фильме.

Фото: Warner Bros.

Традиционная сцена посреди титров есть, но она не несет никакой сюжетной нагрузки — обычно их делают, чтобы подразнить зрителей потенциальным продолжением. В «Аквамене 2» король Атлантиды Артур помогает своему сводному брату Орму освоиться в наземном мире людей. Только своенравный монарх не может обойтись без юмора и говорит, что тараканы на суше считаются нормальной едой. Наивный Орм съедает насекомое на радость брату.

Часть зрителей отметила, что такая концовка слишком несерьезная: Warner Bros. могла бы сделать подобие моста между старой киновселенной и новой за счет альтернативных временных линий. Но этого не произошло, поэтому фанатам серии остается надеяться на качественный перезапуск франшизы по комиксам DC.

Не обогнал «Флэша»

«Аквамен 2» разделил кинокритиков и широкую аудиторию: на сайтах-агрегаторах оценка от гик-фанатов держится на уровне 6–7 баллов из 10, а другие рецензенты раскритиковали блокбастер за несерьезный тон, слишком быстрое повествование и отсутствие новых идей (на Rotten Tomatoes рейтинг 36% и 79%). Дэвид Фир из Rolling Stone отметил непостоянное качество компьютерной графики: «В одном месте оно напоминает ролик из видеоигры, в другом выглядит так, будто бы ее делали в последнюю минуту». Другие критики добавили, что оригинальный «Аквамен» был лучше и одной актерской игры Джейсона Момоа теперь мало.

Фото: Warner Bros.

Несмотря на положительные отзывы зрителей, в прокате фильм показывает неважные результаты. В США и Канаде он заработал всего $40 млн — результат ниже, чем у провального «Флэша» ($55 млн). Это соответствует нижней планке самых скромных прогнозов аналитиков. При этом в Китае «Аквамен 2» работает сравнительно неплохо: там релиз освоил $31,9 млн, что стало лучшим показателем за 2023 год для супергеройского кино на этом рынке. В общей сложности мировые сборы фильма в премьерный уикенд, захвативший католическое Рождество, составили $120 млн при общем бюджете в $205 млн без учета рекламной кампании. Скорее всего, блокбастер выйдет в ноль, но о большой прибыли говорить нельзя.

Эпоха перемен и скандалы

Еще до выхода «Потерянного царства» актеры фильма оказались в центре скандала. Одну из главных ролей играет Эмбер Херд. Во время ее судебного разбирательства с Джонни Деппом были опубликованы отрывки из конфиденциальных записей, которые психотерапевт актрисы делала на сеансах. В них вошли жалобы на Джейсона Момоа и режиссера Джеймса Вана. Актер якобы приходил на съемки в нетрезвом виде, продюсеры настаивали на исключении Херд из ленты, а Ван был груб в общении с ней. Были разговоры о том, что она не будет сниматься в новом «Аквамене», но в итоге ее оставили, что вызвало неоднозначную реакцию фанатов DC.

Другая причина слабого старта — изменения внутри Warner Bros. 8 апреля 2022 года кинокомпания объединилась с Discovery, Inc. После слияния президент Дэвид Заслав решил обновить и систематизировать супергеройскую кинофраншизу по примеру Marvel. Решение приняли еще и потому, что последние фильмы по расширенной киновселенной DC (DC Extended Universe) большого успеха не имели. « Лига справедливости», вышедшая в 2017 году, стала одним из самых неудачных релизов компании, спин-офф первого «Шазама» — «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли — провалился в прокате. Недавний «Флэш» и вовсе считается одной из самых крупных кассовых неудач всей серии: из-за него Warner Bros. понесла убытки около $200 млн.

Фото: Warner Bros.