На юго-востоке Москвы спасатели поймали норку. Об этом 25 декабря сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) столицы.

«Днем 25 декабря поступило сообщение о происшествии по адресу Волгоградский проспект, д. 68, к. 2. Местные жители заметили на дереве животное. Норка, видимо, настолько сильно увлеклась охотой, что забралась на дерево, с которого не смогла самостоятельно спуститься», — говорится в сообщении ПСЦ в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия отправили спасательный расчет. Спасатели по лестнице забрались на дерево, спилили ветку и поймали животное сачком. Норка не пострадала, ее передали сотрудникам экологического надзора.

Ранее в этот день в подвале многоэтажки Иркутска полицейские совместно со специалистами питомника «К-9» поймали рысь. Сотрудники питомника отметили, что отощавшую во время жизни в подвале рысь необходимо откормить. По словам руководителя питомника Вячеслава Славина, животное могли держать в частном доме, откуда оно и сбежало. К такому выводу он пришел, поскольку рысь была меньше по размерам, чем особи в ее возрасте, и не такая агрессивная.