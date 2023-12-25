Рысь поймали в подвале многоэтажки в Иркутске

Рысь поймали в подвале многоэтажке Иркутска полицейские совместно со специалистами питомника «К-9», сообщили 25 декабря в Telegram-канале регионального МВД.

Местный житель рассказал правоохранителям, что в доме по адресу Новаторов 31 замечена рысь.

«Прибывшие на указанное место участковый уполномоченный полиции и сотрудники питомника осмотрели подвальное помещение здания и установили ловушку для поимки дикого зверя. Когда животное вновь вылезло через отдушину подвала на улицу, то попалось в клетку», — сказано в сообщении.

Сотрудники питомника отметили, что отощавшую во время жизни в подвале рысь необходимо откормить. По словам руководителя питомника Вячеслава Славина, животное могли держать в частном доме, откуда оно и сбежало. К такому выводу он пришел, поскольку рысь была меньше по размерам, чем особи в ее возрасте, и не такая агрессивная.

«Вопрос о выпуске в природные условия пока не стоит. Судьбу животного определит Служба по охране животного мира», — указали в соцсетях питомника.

Ранее, 15 декабря, в Приморье тигр напал на сторожевую собаку, находившуюся на территории частного домовладения. Хищник загрыз питомца, после чего скрылся в лесу.