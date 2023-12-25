В Госдуме посоветовали Боррелю лучше учить историю после слов о России

Главе дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепу Боррелю следует лучше учить историю. Об этом 25 декабря в беседе с «Известиями» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он отреагировал на слова Борреля в интервью газете The Guardian о том, что «Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей: с царем, с советами, а теперь с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Для России это постоянная вещь, и в результате она стала угрозой для своих соседей».

«Боррель плохо знает историю, потому что Россия никогда ни на кого не нападала, и только сумасшедший может такое говорить о России. У России свой путь развития, отличный от западного. Они только лишь нападали, они разрушали государства, цивилизации. И, естественно, это из поколения в поколение переходило. Так они дошли до [Адольфа] Гитлера, а сегодня такая же ситуация, когда они снова возрождают нацизм, а это зло. Поэтому Запад вместе с Боррелем, с англосаксами — это зло», — сказал Водолацкий.

Парламентарий указал на то, что Россия — это добро. По его словам, во все времена добро боролось со злом и сегодня Россия как раз борется за то, чтобы на Земле было меньше зла.

«Поэтому сегодня наш президент Путин желает, чтобы был мир, чтобы была безопасность нашего государства. А не то, что сегодня делает НАТО, каждый год нарушая определенные обязательства, двигаясь к нашим границам. Это угроза нашей национальной безопасности. Поэтому о какой угрозе можно говорить, если мы всегда защищали и освобождали народы от зла? Западные политики, как всегда, наступают на те же грабли, на которые наступали их предки», — заявил он.

Депутат добавил, что Россия всегда была нацией, великим народом со своей историей.

«Мы всегда были нацией, у нас своя русская цивилизация. А обратное говорят просто бездарные и неграмотные люди. Мы русский народ, народ-победитель. Мы всегда выходили из любых передряг победителями, и в этот раз будет так же», — заключил Водолацкий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, заявил «Известиям», что во многих, казалось бы, образцовых демократиях Запада до сих пор сохраняется монархический режим.

«Чья бы корова мычала — во многих, казалось бы, образцовых демократиях Запада до сих пор сохраняется монархический режим, как в Великобритании, где правит, причем во многих аспектах вовсе не номинально, Карл III. Или в родной для Борреля Испании — там и вовсе Филипп VI подписывает все законы, может по своей прихоти распустить парламент или назначить референдум. Функции далеко не декоративные, но о них в Европе почему-то стараются не упоминать, там в 12 государствах власть передается по наследству. Самого Борреля, между прочим, тоже никто не выбирал, как и его коллег-еврочиновников Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен — они назначены Еврокомиссией и никакого фильтра народного голосования вообще не проходили», — сказал он.

19 декабря Генассамблея (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 118 стран, 49 выступили против, 14 воздержались. В числе выступивших против — Канада, США, Украина и Япония, за — Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба.

Комментируя принятие документа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что голосование ряда стран против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма показало миру, кто живет по двойным стандартам.