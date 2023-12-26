Санкт-Петербург оказался солнечнее Москвы в уходящем году

«Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений и подвела погодные итоги уходящего года. Помимо прочего выяснилось, что Санкт-петербург обогнал Москву по количеству солнечных дней, а Москва, в свою очередь, в два раза обогнала Петербург по количеству осадков. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 26 декабря.

Отмечается, что в северной столице было 94 солнечных дня, в то время как в Москве всего 84 дня.

При этом среди всех населенных пунктов России самыми солнечными оказались Краснодар (116 дней) и Уфа (115 дней). Немало солнечного света получили и челябинцы — здесь ясных и малооблачных дней было на 20 больше, чем в Москве. Реже всего солнце наблюдали жители Красноярска — всего 73 дня.

Кроме того, удалось выяснить, что Москва обошла Санкт-Петербург и по количеству осадков в 2023 году. Если перевести все осадки в олимпийские бассейны, то в Москве за 2023 год выпало 602 570 олимпийских бассейна, что почти в два раза больше по сравнению с Петербургом (341 391). А по количеству снежных и дождливых дней первенство забрал Нижний Новгород, где осадки шли 108 дней в году.

Самая холодная температура за весь год была зафиксирована 10 января в населенном пункте Оленек, Республики Саха. Температура здесь опустилась до –60 градусов. За ним последовал Красноярск, где минимальная температура составила –43. Замыкает тройку самых холодных городов года Екатеринбург — здесь столбики термометра опускались до –40.

В топ-самых жарких городов попали Уфа (+41) и Челябинск и Омск (+40), оставив позади города с традиционно теплой погодой, а именно Волгоград, Краснодар, где самая высокая температура составила +39.

24 ноября в Москве был побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тогда сравнил ощущения при таком давлении с состоянием, которое можно заметить, если подняться на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов «Москва-Сити».