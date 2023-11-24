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В Москве зафиксировано рекордно низкое давление за последние 50 лет

Тишковец: в Москве побит 50-летний рекорд низкого атмосферного давления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве побит рекорд низкого атмосферного давления 50-летней давности. Об этом 24 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Показания столичных барометров продолжают падать и на 06:00 мск составляют 719,7 мм рт. ст. Таким образом, побит прежний рекорд минимального давления, который держался с 1973 года, когда было 722,3 мм рт. ст.», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик сравнил ощущения при таком давлении с состоянием, которое можно заметить, если подняться на высоту башни «Евразия» (308,9 м) комплекса небоскребов Москва-Сити.

При таком низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе. Когда отмечается такой показатель, в сосуды и ткани человека поступает меньше кислорода, и артериальное давление понижается. Также если человек является гипотоником, и у него постоянно пониженное давление, его самочувствие может ухудшиться: снизится сосудистый тонус, а также обострятся симптомы гипотензии, например, «мушки» перед глазами, тошнота, сонливость и головокружение. При сильном кислородном голодании человек может потерять сознание.

По словам Тишковца, в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать и составит 717 мм рт. ст. — это на 30 единиц ниже нормы.

Атмосфера влияния: Москву ждет опасное понижение давления
24 ноября будут побиты рекордные значения 1973 года

Ранее, 20 ноября, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уже предупреждала москвичей о рекордно низком атмосферном давлении, которое ожидалось в конце этой недели. Синоптик тогда прогнозировала показатель в 715 мм. рт. ст.

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