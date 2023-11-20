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В Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление 24 ноября

Позднякова: 24 ноября в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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О погоде на неделю, а также о прогнозируемом рекордно низком атмосферном давлении «Известиям» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 20 ноября.

По словам синоптика, в Москве и области сохранится холодная погода, которая по своим значениям соответствует январю.

«Характер погодного режима больше напоминает январь, потому что довольно низкая температура в ночные часы. В Москве минимальная температура будет порядка –8...–10, по Подмосковью до –13 градусов до пятницы включительно. И дневная температура в Москве тоже в пределах –5...–7 градусов и по области дневная температура до –9. Будет преобладать в основном северное направление ветра, что совершенно не будет оказывать отепляющего эффекта», — сказала она.

Что касается осадков, то они будут несущественными на этой неделе, сообщила Позднякова.

«Характер погоды будет меняться только к пятнице, потому что в пятницу мы будем под влиянием очень глубокого циклона. И в пятницу, и в субботу у нас будет снег. То есть у нас уже сформируется снежный покров. В пятницу не исключено, что за счет порции теплого воздуха температура в дневные часы может приблизиться к нулю градусов, но ненадолго, потому что уже в субботу мы будем находиться в тыловой части этого циклона», — сказала она.

По словам специалиста, в пятницу, 24 ноября, атмосферное давление в столичном регионе прогнозируется рекордно низким — 715 мм рт. ст.

«До этого рекорд принадлежал 1973 году, по-моему, там было 723 мм. Атмосферное давление будет резко падать, что, конечно, скажется на самочувствии метеозависимых людей. И вообще в течение всей недели атмосферное давление будет неустойчивым. Сначала оно будет повышаться, потом резко понижаться, а затем вновь будет расти», — заключила Позднякова.

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Ранее сообщалось, что 20 ноября жителей столичного региона ожидает небольшой снег и гололедица, будет облачно с прояснениями. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

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