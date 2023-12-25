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Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к 7 годам

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Мосгорсуд освободил экс-заместителя главы Центробанка РФ Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна. Об этом 25 декабря сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Тем самым был изменен вынесенный им ранее приговор по делу о растрате из-за истечения сроков давности уголовного преследования

«Суд определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания , назначенного по ч. 4 ст. 160 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Мера пресечения в виде заключения под стражу Корищенко К.Н. и Пальчун М.И. отменена», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Ключевая подставка: экс-зампред ЦБ получил семь лет колонии за растрату
Фигуранты дела вместе будут обязаны выплатить 549 млн ущерба и по 1 млн штрафа

19 сентября Таганский районный суд Москвы приговорил Корищенко и экс-руководителя нескольких офшорных компаний бизнесмена Пальчуна к семи годам колонии общего режима. Фигурантов дела также обязали выплатить 549 млн ущерба и по 1 млн штрафа. Их сочли виновными в растрате средств Инвестбанка в размере 1,4 млрд рублей. Адвокаты Корищенко и Пальчуна тогда же заявили, что будут добиваться полного оправдания своих подзащитных.

Корищенко был заместителем председателя ЦБ РФ с 2002 по 2008 год, затем два года занимал пост президента Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, а в 2012 году пришел в Инвестбанк.

Суд установил, что в 2013 году на посту главы Инвестбанка Корищенко с помощью подконтрольных юрлиц вывел активы кредитной организации за границу. Пальчун ему в этом помог, будучи на тот момент представителем кипрских компаний Twindor и Uberlandia. Фигурантов задержали и арестовали летом 2021 года.

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