Ключевая подставка: экс-зампред ЦБ получил семь лет колонии за растрату

Таганский суд Москвы 19 сентября приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко. Ему и бизнесмену Максиму Пальчуну были предъявлены обвинения в растрате средств Инвестбанка в размере 1,4 млрд рублей. Адвокаты бизнесменов заявили, что будут добиваться полного оправдания своих подзащитных. А эксперты напомнили о большом количестве обанкротившихся десять лет назад банков, в которых выявлялись растраты.

Приговоренные свидетели

Семь лет лишения свободы — такой приговор Таганский районный суд вынес 19 августа в отношении бывшего зампреда Центробанка Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Обвиняемым также назначены штрафы в размере 1 млн рублей на каждого.

Справка «Известий» С 2002 по 2008 год Константин Корищенко был заместителем председателя Центробанка, затем два года занимал пост президента Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году пришел в Инвестбанк. В нем он был председателем правления и членом совета директоров.

События, инкриминируемые Константину Корищенко, касаются 2013 года. Суд установил, что он, будучи главой Инвестбанка, с помощью подконтрольных юрлиц вывел активы кредитной организации за границу. Помог ему в этом Максим Пальчун — тогда он был представителем кипрских компаний Twindor и Uberlandia.

Этим организациям были переданы ценные бумаги банка, а взамен, как считает обвинение, Корищенко предоставил Инвестбанку поддельные поручительства и вексели. Так, по версии следствия, банку был нанесен ущерб в 1,4 млрд рублей.

Также потерпевшая сторона в лице Агентства страхования вкладов (конкурсный управляющий Инвестбанка) заявила иск к подсудимым на сумму 549 млн рублей. Суд счел возможным удовлетворить эти требования в полном объеме. Осужденные будут обязаны выплатить эти средства солидарно.

В 2013 году ЦБ отозвал у банка лицензию, ответственность по его обязательствам перед вкладчиками была возложена на государство. Регулятор объяснял это решение, в частности, «существенной недостоверностью отчетных данных» банка. На момент отзыва лицензии задолженность Инвестбанка составляла более 61 млрд рублей.

Защита бизнесменов назвала сделку абсолютно законной. Адвокат Пальчуна Роман Карпинский указал, что она неоднократно продлевалась, а началась и вовсе еще в 2012 году. Тогда за этот процесс отвечал зампредседателя правления Инвестбанка Владимир Гезин, осужденный в 2021 году за растрату. Корищенко и Пальчун были арестованы также в 2021 году.

По словам адвокатов, активы, которыми от имени Twindor и Uberlandia распоряжался Максим Пальчун, были переданы банку во временное пользование: для этого составлялись договоры обратного выкупа, которые стороны и исполняли. Защитники также отметили, что речи о полном выкупе ценных бумаг никогда не было. А Корищенко стал представителем Инвестбанка только в 2013 году.

— Если исходить из версии следствия, то Twindor и Uberlandia украли средства у самих себя, — сказал адвокат Карпинский.

Он добавил, что приговор будет обжалован, так как «суд отказал в вызове свидетелей» и «ознакомился с 40 томами дела всего за четыре часа».

Также Карпинский подчеркнул, что, согласно одному из решений Кассационной суда, датой завершения предполагаемого преступления должен быть июнь 2013 года. В таком случае сроки давности дела должны были истечь, а подсудимые могли быть освобождены от наказания. Тем не менее следствие и суд считают датой окончания преступления декабрь 2013 года.

Согласно УПК, срок давности по статье о растрате в особо крупном размере составляет десять лет. Он исчисляется с момента совершения преступления и до вступления приговора в силу.

Адвокаты Корищенко заявили «Известиям», что не заявляли ходатайство о прекращении дела, так как намерены добиваться полного оправдания подзащитного.

Прошлые растраты

Владимир Гезин в 2021-м был осужден на 3,5 года колонии также за растрату — почти 13 млрд рублей Инвестбанка. По делу Константина Корищенко он давал показания только на первоначальном этапе следствия, а далее в нем не участвовал: в августе 2022 года Гезин получил травмы во время хозработ в столичном СИЗО № 2 («Бутырка») и умер в больнице. Незадолго до гибели Владимира Гезина защита Корищенко и Пальчуна настаивала на проведении его дополнительного допроса, но органы следствия ей отказали.

В 2022 году в ходе судебного разбирательства адвокаты Корищенко и Пальчуна настаивали, что Владимир Гезин дал недостоверные показания о совершенных сделках. Они попросили суд провести почерковедческую экспертизу, которая помогла бы установить подлинность подписей на договорах, заключавшихся при участии Гезина, но им было отказано. По мнению защиты, Гезин знал о хищениях в банке, но они не были связаны с деятельностью их доверителей.

Адвокаты также заявляли ходатайство о допросе 18 свидетелей, которые могли бы доказать невиновность Пальчуна и Корищенко. Среди них бывшие собственники Инвестбанка Сергей Менделеев и Сергей Мастюгин, бывший вице-президент кредитной организации Сергей Зайцев и зампредседателя правления банка Ольга Боргардт. Все четверо в июле 2023 года были приговорены к длительным срокам за растрату 12,7 млрд рублей Инвестбанка. В этой просьбе защиты суд также отказал.

Адвокат международной коллегии адвокатов «Закон и право» Александр Бурчук рассказал «Известиям», что с 2014 года были отозваны лицензии у около 400 банков.

— Среди этих банков были только единицы, у которых не было ничего похищено, — указал он. — Это были банки без вкладчиков и физических лиц. Например, те банки, которые создавались предприятиями для обслуживания своих нужд.

Бурчук подчеркнул, что зачастую, «когда банк начинает тонуть, на все значимые должности, за которые можно будет получить срок, руководство назначает подставных людей без образования», после чего уничтожается вся документация банка. Это, по словам адвоката, самая распространенная практика ухода руководства банков от ответственности.

Адвокат адвокатского бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский считает, что в рамках экономических преступлений следствие часто обращает особое внимание на наличие в деле офшорных и иностранных компаний.

— Наличие в оспариваемых сделках иностранных компаний зачастую негативно влияет и на следствие, и на судью, — рассказал эксперт.

Адвокат предположил, что у следствия вызывают настороженность компании, которые находятся в юрисдикциях, с которыми нет открытого обмена информацией с регулирующими органами России.