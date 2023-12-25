В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

Переработки, а также работа в выходные и праздничные дни осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ и с согласия работника. Об этом 25 декабря «Известиям» сообщила пресс-служба Минздрава, комментируя исследование профессиональных сервисов «Актион медицина» и «Врачи.рф» о том, что российские медработники хронически перерабатывают.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» писало, что 26% опрошенных врачей хотят уйти из медицины — среди них больше всего терапевтов и анестезиологов-реаниматологов. Медикам задали вопрос, принято ли в их организации работать больше чем на одну ставку. 33% врачей и 38% медсестер и медбратьев ответили, что в их учреждениях так трудится более 75% коллег.

«Прежде всего следует отметить, что выборка для опроса достаточно мала — 2213 медиков при общей численности 1,8 млн человек. При этом не уточняется, сколько врачей и сколько средних медработников приняли участие в опросе. Более того, в методике отсутствует информация о порядке подтверждения того, что все участники являются действующими медицинскими работниками. Нет информации, на территориях каких регионов (региона) и в каких учреждениях проводился опрос», — сказали в пресс-службе Минздрава.

Данные опроса о том, что 75% медиков работают больше чем на одну ставку, судя по всему, являются ошибочными, необъективными и в лучшем случае не более чем суждением отдельных респондентов, поскольку по результатам этого же опроса перерабатывают 33% врачей и 38% средних медработников, что ни при каких соотношениях не дает 75%, указали в ведомстве.

«По данным ведомственной статистики, коэффициент совместительства по врачам в Российской Федерации составлял в 2020, 2021 и 2022 годах — 1,3, по среднему медицинскому персоналу — 1,2 ежегодно. В отдельных регионах эти показатели выше, что в основном обусловлено дефицитом кадров, в связи с чем регионами вводятся дополнительные меры соцподдержки, в первую очередь по обеспечению жильем, в том числе студентов целевого обучения. Следует отметить, что совместительство осуществляется по соглашению сторон. Переработки в виде сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом РФ и с согласия работника. Переработки, не предусмотренные ТК РФ, не допускаются», — добавили в Минздраве.

Что касается норм труда, в том числе норм времени на прием пациентов, включая оформление медицинской документации, в соответствии с Трудовым кодексом РФ они устанавливаются на уровне учреждения работодателем, с учетом собственных организационно-технических условий (ст. 159 и 160 ТК РФ) и с учетом мнения представительного органа работников — профсоюза, заключили в ведомстве.

Ранее в этот день декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель фиксирует во внутренних документах и договорах. Если руководство хочет оставить сотрудников совсем без повышения, те вправе обратиться в Роструд или суд, рассказал эксперт.