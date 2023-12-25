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ISU уличил судью из США в завышении оценок американским фигуристкам
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ISU уличил судью из США в завышении оценок американским фигуристкам

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Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON
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Международный союз конькобежцев (ISU) признал американского судью Дага Уильямса виновным в завышении оценок фигуристкам из США на чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в марте 2023 года в Японии. Об этом организация сообщила 22 декабря в релизе.

Жалобу на действия Уильямса дисциплинарная комиссия ISU получила в июле от своего технического комитета по одиночному и парному катанию и вице-президента Бенуа Лавуа. На чемпионате Уильямс судил короткую и произвольную программы у женщин.

Первые три места заняли японка Каори Сакамото, спортсменка из Южной Кореи Ли Хэ Ин и бельгийка Луна Хендрикс. Представительницы США Эмбер Гленн и Брэди Теннелл заняли 12-е и 15-е места соответственно. После разбирательств в ISU пришли к выводу, что судья завышал оценки американским спортсменкам, одновременно занижая их соперницам из других стран.

«Уильямс признан виновным в нарушении судейских обязанностей и кодекса этики ISU на чемпионате мира по фигурному катанию 2023 года. Ему выносится предупреждение в связи с обнаружением национальной предвзятости в его судействе», — говорится в заявлении по итогам разбирательства.

Там же указано, что решение было вынесено на основе «вещественных доказательств» и может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации. Это решение было принято в соответствии с рекомендациями МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с проводимой РФ спецоперацией по защите Донбасса.

Позже, 9 октября 2023 года, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение союза продлить отстранение российских спортсменов. Она отметила, что не ожидала иного решения. При этом Тарасова выразила мнение, что спортсмены из РФ в новом сезоне хороши как никогда.

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