Замглавы района в Хабаровском крае признали виновным в получении взятки

Суд в Хабаровском крае приговорил бывшего заместителя главы Николаевского района к 10 годам строгого режима за получение взятки в значительном и особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с октября 2017-го по декабрь 2020 года чиновник получил от руководителя ресурсоснабжающей организации более 1,4 млн рублей за непривлечение его к ответственности за некачественное выполнение работ в сфере ЖКХ.

Кроме того, в июле-августе 2018 года по поручению главы предприятия была отремонтирована квартира обвиняемого. Стоимость выполненных работ составила 100 тыс. рублей, уточняет ИА AmurMedia.

Николаевский-на-Амуре городской суд признал бывшего замглавы района виновным по ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном и особо крупном размере» и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 15 млн рублей и запретил занимать определенные должности в течение пяти лет.

В законную силу приговор пока не вступил.

22 декабря сообщалось, что сообщника бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прозванного «золотым гаишником», приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.