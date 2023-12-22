Сообщнику «золотого гаишника» дали шесть лет колонии

Сообщника бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прозванного «золотым гаишником», приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба Черкесского городского суда.

Осужденный являлся сотрудником ставропольского управления ГИБДД и входил в состав преступного сообщества, которое возглавлял Сафонов. Оно получило свыше 100 взяток на общую сумму более 21,8 млн рублей от водителей грузового транспорта.

«Подсудимый на судебном заседании с предъявленными ему обвинениями согласился, вину в совершении преступлений признал полностью и раскаялся в содеянном, свое ходатайство о принятии судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве без проведения судебного разбирательства поддержал», — говорится в сообщении.

Суд также назначил в качестве наказания штраф в размере 5 млн рублей, запретил занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет и лишил звания майора полиции.

20 июля 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

По факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Вместе с Сафоновым была задержана практически вся верхушка управления ГИБДД — более 35 сотрудников.

В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

В августе 2022 года Генпрокуратура сообщила, что у Сафонова изъяли имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.