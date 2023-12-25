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ВОЗ назвала Молдавию самой пьющей страной мира

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Молдавия, Литва и Чехия вошли в тройку самых пьющих стран мира, следует из результатов исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 25 декабря сообщается в сюжете телеканала РЕН ТВ .

На первом месте, согласно исследованию, оказалась Молдавия, жители которой выпивают в среднем 15,2 л чистого спирта в год. Высокий уровень потребления алкоголя в стране обусловлен в том числе его доступной ценой.

На второй строчке рейтинга самых пьющих стран расположилась Литва — с 15 л в год. При этом на протяжении нескольких лет она была абсолютным чемпионом по потреблению алкоголя. Чехия замкнула тройку лидеров. Местные жители в среднем выпивают 14,4 л чистого спирта в год.

Самыми непьющими жителями стали жители арабских стран. В частности, взрослый житель Саудовской Аравии выпивает в год не больше 200 г алкоголя, а в Кувейте вообще не пьют.

Россия не попала даже в десятку лидеров. Страна заняла 13-е место с результатом 11,7 л в год.

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Ранее, 21 декабря, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова напомнила, что любой алкоголь является ядом, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени). Однако наиболее опасными видами алкоголя, по словам специалиста, являются коктейли, шампанское и сладкие ликеры, поскольку в них содержится много сахара, разных химических консервантов и вредных красителей.

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