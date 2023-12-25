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Диетолог назвал способы восстановиться после праздничного застолья

Диетолог Тутельян: после Нового года лучше устроить разгрузочные дни
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Фото: ТАСС/Aleksandr Mamaev
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После празднования Нового года лучше сделать паузу на несколько дней, устроив себе разгрузочные дни. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 декабря.

По его словам, можно на несколько дней перейти на кефирную или фруктового-ягодную диету.

«Когда ты отказался от других продуктов на день-два и как бы так отстранился от стола, от всей жирной, калорийной пищи», — добавил Тутельян.

Также он отметил, что в эти дни следует пить больше жидкости.

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20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.

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