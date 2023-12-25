Диетолог назвал способы восстановиться после праздничного застолья
После празднования Нового года лучше сделать паузу на несколько дней, устроив себе разгрузочные дни. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 декабря.
По его словам, можно на несколько дней перейти на кефирную или фруктового-ягодную диету.
«Когда ты отказался от других продуктов на день-два и как бы так отстранился от стола, от всей жирной, калорийной пищи», — добавил Тутельян.
Также он отметил, что в эти дни следует пить больше жидкости.
20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.