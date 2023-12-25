Финансовый аналитик объяснил рост курса евро

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 25 декабря превысил 102 рубля впервые с 20 октября. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 25 декабря, что рост европейской валюты к рублю вызван ослаблением доллара и укреплением евро на глобальном валютном рынке.

«С середины декабря евро подорожал к рублю на 5,4%, до 101,88 рубля. Максимум был зафиксирован на отметке 102,11 рубля. Рост пары евро/рубль вызван ослаблением доллара и укреплением евро на глобальном валютном рынке. Индекс доллара обвалился после последнего заседания ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.) США, на котором ставки были оставлены в диапазоне 5,25–5,5%. Однако давление на доллар оказал прогноз трех снижений ставки в 2024 году на 0,75 процентного пункта. Инфляционные ожидания были снижены до 2,4% в 2024 году с возвращением к цели в 2% к 2026 году», — отметил эксперт.

Аналитик напомнил, что евро подорожал к доллару 14 декабря после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранить процентные ставки на прежнем уровне и отказаться от дальнейшего смягчения политики. Базовая ставка по кредитам осталась на уровне 4,5%; ставка по депозитам — на уровне 4%; ставка по маржинальным кредитам — 4,75%. Регулятор планирует сохранять их столько времени, сколько потребуется, при этом в ЕЦБ заявили, что пока не рассматривают снижение ключевых процентных ставок. В результате спекулянты отказались играть против единой валюты, добавил Антонов.

«В итоге индекс доллара упал с 104 п. до 101,20 п. Пара евро/доллар поднялась до 1,1040 с 1,0780. Соответственно, рубль не смог устоять против евро и тоже сдал позиции. Поскольку в США и Европе в понедельник выходной, то на локальном рынке курс евро обновил максимум. Евро по отношению к рублю торгуется на уровне 101,75 рубля», — объяснил финансовый аналитик.

По его словам, до конца года не ожидается важных событий, которые могут повлиять на курс.

«До 9 января 2024 года рынок будет тонким из-за новогодних каникул. Спекулятивная активность может на рынке вызвать резкие колебания с отклонением от текущего уровня 101,75 рубля до 99,9 или до 103,3 рубля [за евро]. Учитывая, что на 28 декабря приходится пик налоговых выплат, то сначала стоит ожидать коррекции по паре евро/рубль, а потом роста. Но в любом случае нужно следить за динамикой индекса доллара и парой евро/доллар», — заключил Антонов.

Ранее, 21 декабря, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что, по ее прогнозу, в конце декабря текущего года курс евро может быть в рамках интервала 99–100 рублей. В январе 2024-го возможно колебание курса евро уже в пределах диапазона 96–99 рублей, добавила она.