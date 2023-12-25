Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Мир
Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством
Общество
Суздаль стал новогодней столицей России
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Белграде завершилась встреча посла РФ и Вучича
Экономика
Мантуров заявил о перспективах лайнера Ил-96-400 стать пассажирским
Общество
Российский журналист Красовский попал в больницу
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Общество
Главу ГУР Украины Буданова обвинили в РФ в совершении 104 терактов
Экономика
Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Общество
Сальдо сообщил о визите первого журналиста из ЕС в Херсонскую область
Мир
Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года
Мир
В Британии заявили о неспособности Киева производить оружие из-за РФ
Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки возросло до девяти

ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от международных соревнований

0
Фото: AP Photo/Michael Probst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (FIFA) пригрозила отстранить Бразилию от турниров в случае вмешательства в выборы президента Конфедерации футбола страны (CBF). Об этом сообщило 25 декабря Associated Press.

Как отмечается, FIFA обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация собирается провести выборы президента организации в январе. При этом FIFA просит подождать с назначением нового главы, так как считает дело необоснованным, и может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

«Мы хотели бы также подчеркнуть, что если CBF в конечном итоге будет приостановлена соответствующим органом FIFA, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке», — сказано в сообщении.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

Какая ФИФА: сбежавший из РФ футболист Норманн заплатит «Ростову»
Аналогичный иск к игроку от московского «Динамо» рассмотрят зимой

Ранее, 30 октября, дисциплинарный комитет FIFA отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. Как отмечается, поводом послужил инцидент 20 августа, когда Рубиалес во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023