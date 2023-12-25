ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от международных соревнований

Международная федерация футбола (FIFA) пригрозила отстранить Бразилию от турниров в случае вмешательства в выборы президента Конфедерации футбола страны (CBF). Об этом сообщило 25 декабря Associated Press.

Как отмечается, FIFA обеспокоена ускорением процесса смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса. Бразильская конфедерация собирается провести выборы президента организации в январе. При этом FIFA просит подождать с назначением нового главы, так как считает дело необоснованным, и может наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

«Мы хотели бы также подчеркнуть, что если CBF в конечном итоге будет приостановлена соответствующим органом FIFA, она потеряет все свои права с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока приостановление не будет снято. Это также будет означать, что представители CBF, команды и клубы больше не будут иметь права принимать участие в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке», — сказано в сообщении.

Суд Рио-де-Жанейро отстранил главу конфедерации Эднальдо Родригеса от должности 7 декабря из-за нарушений на выборах в 2022 году.

Ранее, 30 октября, дисциплинарный комитет FIFA отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года. Как отмечается, поводом послужил инцидент 20 августа, когда Рубиалес во время церемонии награждения победительниц женского чемпионата мира обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.