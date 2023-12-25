Врач рассказала о полезных свойствах мандаринов

Мандарины обладают множеством полезных свойств, в том числе противоопухолевым действием и антистрессовым эффектом, а также помогают защитить организм от различных инфекций. Поэтому четыре-пять фруктов в день, добавленных в рацион, могут принести большую пользу здоровью, рассказала «Известиям» 25 декабря рассказала научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Швабская.

Она отметила, что мякоть мандарина на 85% состоит из воды, углеводы составляют 10–13%. В мандарине содержится около 2 г необходимых организму пищевых волокон.

«В плодах цитрусовых обнаружено 15 органических кислот, большая часть которых представлена лимонной и яблочной кислотами. Они обладают мощным антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, то есть защищают наш организм от инфекций и других заболеваний. Мякоть плодов содержит витамины В1, В2, В3, В5, фолаты и значительное количество витамина С, а также минералы калий, кальций, фосфор, магний, натрий, железо, селен, цинк, медь и марганец», — рассказала Швабская.

По ее словам, в мандаринах содержится много каротиноидов, а именно бетта-криптоксантина, лютеина и зеаксантина. Первый — мощный антиоксидант, он обладает противоопухолевым действием, антистрессовым эффектом, способен уменьшить возрастные когнитивные нарушения и замедлить старение. Лютеин и зеаксантин защищают фоторецепторы сетчатки глаза, а накапливаясь в подкожно-жировой клетчатке, поглощают ультрафиолет.

«И это не говоря о полезных компонентах — эфирных маслах, фитонцидах, альдегидах, спиртах, содержащихся в кожуре, пленках и альбедо (белой рыхлой части кожуры мандарина)», — добавила врач

При этом она отметила, что аккуратнее с мандаринами нужно быть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно натощак. Не стоит злоупотреблять этими фруктами и людям с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, так как они обладают высоким гликемическим индексом. Фуранокумарины, содержащиеся в цитрусовых, преимущественно в грейпфрутах, способны влиять на действие некоторых лекарств. Кроме того, цитрусовые — распространенный аллерген, потребление которого в больших количествах может спровоцировать псевдоаллергическую реакцию.

«Два больших фрукта в день — хорошее дополнение к основному рациону. Поэтому в сезон цитрусовых четыре-пять мандарина среднего размера принесут пользу. Выбирайте плоды с кожурой яркого цвета, ровно окрашенные, без пятен. Не забывайте мыть мандарины в теплой воде с мылом. Цедру от таких плодов лучше выбросить. Лекарство от яда отличает дозировка», — подытожила Швабская.

19 декабря в пресс-службе «Роскачества» рассказали, что при выборе мандаринов следует ориентироваться на яркий цвет кожицы, на которой не должно быть пятен или гнили.