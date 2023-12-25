Санта-Клаус доставил почти 7 млн подарков в честь католического Рождества

Санта-Клаус, начавший 24 декабря свое 68-е путешествие по миру, чтобы преподнести подарки и поздравить всех с Рождеством, посетил все континенты мира и доставил почти 7 млн подарков. Это 25 декабря следует из данных Объединенного командования воздушно-космической обороны Северо-Американского континента (NORAD), которое уже 68 лет отслеживает его передвижение.

Так, военные используют системы радиолокационных станций и спутники для обнаружения Санта-Клауса. В России он посетил Москву, Екатеринбург, Якутск и другие города. Помимо этого, Санта-Клаус совершил поездку в Австралию и Африку, а также доставил подарки на антарктическую базу Мак-Мердо.

В данный момент он посещает западную часть США.

Накануне Санта-Клаус пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе примерно в 14:06 мск, после чего — над селом Лаврентия в том же районе. Затем он отправился в Анадырь и Магадан. Уже в 14:23 Санта был в селе Эссо в Камчатском крае. Санту традиционно несут по воздуху девять оленей, которые «заправляются» сеном, морковью и овсянкой. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

Программа NORAD Tracks Santa появилась в 1955 году. Так, накануне католического Рождества сообщается вымышленный путь Санта-Клауса, который покидает Северный полюс и отправляется вручать подарки детям по всему миру. За передвижениями Санты следят американские и канадские военные.

Тем временем россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем по «Почте России», сообщил 16 декабря глава компании Михаил Волков. Он отметил, что в этом году будет не менее 170 тыс. писем, поскольку «люди верят в чудо и добро». По его словам, бумажные письма Деду Морозу вряд ли исчезнут в ближайшее время.