Санта-Клаус в рамках своего 68-го турне пролетел над Россией

Санта-Клаус, начавший 24 декабря свое 68-е путешествие по миру, чтобы доставить подарки и поздравить всех с Рождеством, пролетел над территорией России. Об этом стало известно из данных проекта Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD).

Санта пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе примерно в 14:06 по мск, после чего — над селом Лаврентия в том же районе. Затем он отправился в Анадырь и Магадан. Уже в 14:23 Санта был на в селе Эссо в Камчатском крае.

Санту традиционно несут по воздуху девять оленей, которые «заправляются» сеном, морковью и овсянкой. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

Издание The Mirror сообщило, что при пролете над РФ у трекера NORAD возникла техническая неисправность. Маршрут рождественских саней можно отследить на сайте «Радар Санта-Клауса».

Программа NORAD Tracks Santa появилась в 1955 году. Так, накануне католического Рождества сообщается вымышленный путь Санты-Клауса, который покидает Северный полюс и отправляется вручать подарки детям по всему миру. За передвижениями Санты следят американские и канадские военные.

Тем временем россияне отправили Деду Морозу более 40 тыс. писем по «Почте России», сообщил 16 декабря глава компании Михаил Волков. Он отметил, что в этом году будет не менее 170 тыс. писем, поскольку «люди верят в чудо и добро». По его словам, бумажные письма Деду Морозу вряд ли исчезнут в ближайшее время.

13 декабря, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия», Дед Мороз рассказал, чем он занимается летом. В частности, в летний сезон Дед Мороз изучает письма, много путешествует и собирает грибы и ягоды.