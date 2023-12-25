Ди Каприо поздравил власти Казахстана с ростом популяции сайгака

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с увеличением популяции сайгака и указал на успехи работы правительства страны в данном направлении. Об этом актер написал 24 декабря на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями», — отметил артист.

Ди Каприо подчеркнул, что если в 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тыс. сайгаков, то сейчас популяция животных составляет до 1,9 млн особей в дикой природе.

В Казахстане живут три популяции сайгаков: бетпакдалинская, уральская и устюртская. В 2019 году на территории республики находилось более 334 тыс. особей сайгаков.

В октябре десятки тысяч сайгаков пришли на территорию Питерского района Саратовской области из Казахстана. Причиной стали пути миграции этих животных, а с Казахстаном граничат два муниципальных образования — Малоузенское и Нивское. В России сайгак занесен в Красную книгу.

В том же месяце министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев отметил, что по результатам весеннего авиаучета общая численность сайгаков в Казахстане в 2023 году достигла порядка 2 млн особей. На фоне этого сайгаков официально включили в перечень животных, подлежащих регулированию.