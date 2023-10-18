Десятки тысяч сайгаков зафиксировали в Астраханском заказнике

В Астраханском заказнике «Степной» зафиксировали массовое скопление сайгаков. С 13 октября сотрудники заказника наблюдают большое количество взрослых животных с молодняком, рожденным в этом году.

По примерным подсчетам специалистов, на территории заказника находятся 19–20 тыс. особей.

В сообществе заказника «Астрахань 24» рассказали, что сайгак обладает неповторимой внешностью и уникальными адаптациями для жизни на территории России. Сайгаки известны своей способностью преодолевать гигантские расстояния в поисках пищи и воды.

Ранее сообщалось о начале сезона охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь в Астраханской области. Он продлится до 20 января.