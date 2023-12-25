Telegram в преддверии Нового года выпустил обновление

Основатель Telegram Павел Дуров 24 декабря сообщил, что в преддверии Нового года мессенджер получил обновление.

Отмечается, что теперь по мере получения уровней благодаря голосам от подписчиков или розыгрышам администраторы могут изменять внешний вид каналов, в том числе устанавливать обои, менять цвет и логотип для обложки канала в профиле и устанавливать эмодзи-статус. Еще у администраторов каналов появилась возможность просматривать реакции на истории.

Пользователи в новом обновлении получат возможность репостить публикации каналов в истории. При этом указывается, что в будущем в репосты можно будет добавлять интерактивные опросы.

Также в новом обновлении стало возможным дарить Premium-подписку сразу десяти пользователям, а при настройке розыгрыша в канале — установить больший срок его проведения и дополнить подписку собственными призами. В настройках появилась опция «Показать победителей» конкурса, которая позволит всем участникам убедиться в честности результатов. Помимо этого, у пользователей появилась возможность удалять фон на фотографиях для историй.

Ранее, 30 ноября, пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. На портал «Сбой.рф» поступило почти 20 тыс. жалоб. На сбои в работе Telegram пожаловались пользователи из южных регионов России. Также, по информации сайта Downdetector, у пользователей из США возникли проблемы с подключением.