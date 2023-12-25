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Власти: причиной происшествия в доме «Сириуса», предположительно, стал взрыв газа

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Утечка бытового газа, предположительно, стала причиной взрыва в шестиэтажном жилом доме федеральной территории «Сириус» в Сочи. Об этом сообщается в понедельник, 25 декабря, в официальном Telegram-канале объекта.

«На месте работают все службы. Уже организован допуск людей, чтобы забрать документы и вещи», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что эвакуированные жильцы будут размещены в пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус».

В настоящее время собирается информация об имеющихся повреждениях в результате случившегося, в том числе в соседних домах.

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Накануне, 24 декабря, пресс-служба федеральной территории «Сириус» подтвердила взрыв по улице Трубачева, сообщение о котором поступило в 20:46 мск. По данным сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю, в жилом доме были разрушены балкон и остекление в нескольких квартирах. Возгорания не было. Также в «Сириусе» подтвердили, что в результате взрыва пострадали два человека. Сотрудники МЧС спасли еще двоих жителей дома и эвакуировали 23 человек.

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