Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли 24 декабря заявила, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. Так она прокомментировала деятельность главы ЕК, которая, по словам депутата, привела к жестокой войне и геноциду в секторе Газа.

«Боже мой, с такими «защитниками демократии» (как фон дер Ляйен. — Ред.)... Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: «Нет, спасибо, фрау Геноцид», — высказалась она во время выступления.

Ранее, 13 октября, глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар раскритиковал лицемерие Урсулы фон дер Ляйен в связи с ее позициями по российско-украинскому и палестино-израильскому конфликтам. Он осудил слова главы ЕК по поводу российских действий на Украине и ее высказывания относительно ситуации между Израилем и Палестиной, в которой она признает «право Израиля на защиту».

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.