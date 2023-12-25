Средства граждан на ИИС начнут страховать с июля 2024-го

Средства граждан на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) могут начать страховать от банкротства брокеров уже с июля 2024 года. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Понимание, как должна работать система, уже есть. С учетом позиции президента я рассчитываю, что уже в первой половине следующего года мы примем закон. Это будет стимулировать россиян инвестировать деньги в долгосрочные проекты», — подчеркнул депутат.

Президент РФ Владимир Путин предложил страховать средства на ИИС на сумму 1,4 млн от банкротства профучастников. Закон примут, однако вполне возможно, что гарантировать средства, в случае банкротства участников рынка, будет не агентство по страхованию вкладов, отметил Аксаков.

«Мы предлагаем рассмотреть для этого фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который был создан государством еще в 1995 году. Руководство фонда сообщило, что там готовы страховать средства инвесторов», — заявил глава комитета Госдумы по финрынку.

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