Со второго квартала 2024-го ЦБ может начать снижать ставку

Регулятор начнет постепенно снижать ставку со второго квартала 2024-го, оценил в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его мнению, ЦБ не будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику, потому что запас для укрепления нацвалюты уже создан.

Ко второму кварталу следующего года инфляция тоже будет ослабевать, ожидает депутат. По его прогнозу, к осеннему периоду она, скорее всего, приблизится к уровню 6%, тогда ключевая будет примерно 8%.

Аксаков допустил, что рубль тоже начнет укрепляться из-за жесткой политики ЦБ, который поднял ключевую до 16%. Оптимальным в 2024 году выглядит курс 90 рублей за доллар, считает глава комитета Госдумы по финрынку. Рубль нужен не очень крепкий, а стабильный, подчеркнул депутат.

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