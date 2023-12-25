Бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой в 2024 году

Предложение использовать криптовалюту для международных расчетов за поставки абсолютно правильное, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы в марте уже принять закон в первом чтении, а в апреле-мае — во втором. Тогда во второй половине 2024 года бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой», — подчеркнул депутат.

Тогда рынок криптовалют в России будет развиваться еще дальше, считает Аксаков. По его словам, в условиях санкций российские компании уже стали чаще использовать криптовалюты для международных расчетов.

Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение этой сферы, напомнил глава комитета Госдумы по финрынку. В законе также пропишут ответственность за незаконное использование цифровых валют.

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