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Власти рассматривают субсидирование ж/д перевозок сжиженного природного газа

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Власти рассматривают вопрос о выделении субсидий на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) по железным дорогам. Это следует из письма и. о. начальника Центра транспортного обслуживания РЖД Александра Хатьянова в Минприроды. С документом ознакомились «Известия». Мера прорабатывается по поручению вице-премьера Александра Новака и может быть реализована для поставок СПГ в Забайкалье, говорится в документе. «Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера. В Минприроды «Известиям» рекомендовали обратиться в Минэнерго и Минфин. Редакция направила вопросы в эти ведомства.

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«Введение государственных субсидий на перевозки СПГ по железной дороге позволит избежать дополнительной денежной надбавки за транспортировку на стоимость конечного продукта, что поспособствует сдерживанию темпов роста цен на это топливо», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Сейчас в России уже субсидируются ж/д перевозки нефтепродуктов в Дальневосточный ФО и ряд регионов Сибири. Речь о перевозках бензина, дизтоплива и авиакеросина. При поставках государство возмещает грузоотправителям сумму не более 4 тыс. рублей затрат на перевозку в указанные регионы. В свою очередь, РЖД подтверждает скидку на перевозку. Мера действует для Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Приморского и Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской, Сахалинской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году — 9,6 млрд рублей, в 2025 году — 10,2 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вектор газа: в России хотят ввести субсидии на ж/д перевозки топлива

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