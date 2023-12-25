Власти рассматривают субсидирование ж/д перевозок сжиженного природного газа
Власти рассматривают вопрос о выделении субсидий на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) по железным дорогам. Это следует из письма и. о. начальника Центра транспортного обслуживания РЖД Александра Хатьянова в Минприроды. С документом ознакомились «Известия». Мера прорабатывается по поручению вице-премьера Александра Новака и может быть реализована для поставок СПГ в Забайкалье, говорится в документе. «Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера. В Минприроды «Известиям» рекомендовали обратиться в Минэнерго и Минфин. Редакция направила вопросы в эти ведомства.
«Введение государственных субсидий на перевозки СПГ по железной дороге позволит избежать дополнительной денежной надбавки за транспортировку на стоимость конечного продукта, что поспособствует сдерживанию темпов роста цен на это топливо», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Сейчас в России уже субсидируются ж/д перевозки нефтепродуктов в Дальневосточный ФО и ряд регионов Сибири. Речь о перевозках бензина, дизтоплива и авиакеросина. При поставках государство возмещает грузоотправителям сумму не более 4 тыс. рублей затрат на перевозку в указанные регионы. В свою очередь, РЖД подтверждает скидку на перевозку. Мера действует для Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Приморского и Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской, Сахалинской и Иркутской областей, а также Красноярского края.
В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году — 9,6 млрд рублей, в 2025 году — 10,2 млрд рублей.
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Вектор газа: в России хотят ввести субсидии на ж/д перевозки топлива