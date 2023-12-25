Вектор газа: в России хотят ввести субсидии на ж/д перевозки топлива

В правительстве обсуждают субсидирование перевозок сжиженного природного газа (СПГ) по железным дорогам, узнали «Известия». Мера прорабатывается по поручению вице-премьера Александра Новака и может быть реализована для поставок СПГ в Забайкалье. Сейчас в России субсидируются поставки бензина на Дальний Восток, что снижает конечную стоимость продукта для потребителей. Мера в отношении СПГ прорабатывается властями на фоне необходимости наращивать потребление газа внутри страны, отмечают аналитики.

Новая льгота

Власти рассматривают вопрос о выделении субсидий на перевозку СПГ по железным дорогам. Это следует из письма и.о. начальника Центра транспортного обслуживания РЖД Александра Хатьянова в Минприроды. С документом ознакомились «Известия». Мера прорабатывается по поручению вице-премьера Александра Новака и может быть реализована для поставок СПГ в Забайкалье, говорится в документе. «Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера. В Минприроды «Известиям» рекомендовали обратиться в Минэнерго и Минфин. Редакция направила вопросы в эти ведомства.

— Введение государственных субсидий на перевозки СПГ по железной дороге позволит избежать дополнительной денежной надбавки за транспортировку на стоимость конечного продукта, что поспособствует сдерживанию темпов роста цен на это топливо, — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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Сейчас в России уже субсидируются ж/д перевозки нефтепродуктов в Дальневосточный ФО и ряд регионов Сибири. Речь о перевозках бензина, дизтоплива и авиакеросина. При поставках государство возмещает грузоотправителям не более 4 тыс. рублей затрат на перевозку в указанные регионы. В свою очередь, РЖД подтверждает скидку на перевозку. Мера действует для Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Амурской, Сахалинской и Иркутской областей, а также Красноярского края.

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году — 9,6 млрд рублей, в 2025 году — 10,2 млрд рублей.

— Эта мера в первую очередь направлена на расширение использования СПГ внутри страны, — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В пресс-службе РЖД сказали «Известиям», что субсидирование окажет положительное влияние на экономику поставок СПГ. Кроме того, грузы, в отношении которых государством принято решение о предоставлении субсидий, имеют больший приоритет при приеме заявок на перевозку по лимитирующим направлениям. Со своей стороны РЖД готова обеспечивать такие перевозки, отметили в компании.

«Известия» также направили запросы в «Газпром» и НОВАТЭК.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Ранее Минэнерго сообщало, что у российских регионов есть планы по строительству к 2030 году порядка 94 малотоннажных СПГ-заводов. Планируемый расход газа этими заводами составит около 6 млрд кубометров, а объемы производства — 3,2 млн т в год. При этом сейчас в России действуют 17 малотоннажных СПГ-заводов, загрузка мощностей которых в среднем составляет 49%, отмечали в Минэнерго. Также в начале апреля компания «Газпром СПГ технологии» сообщала, что планирует построить 60 комплексов по производству и отгрузке сжиженного природного газа до 2030 года.

О том, что Россия 2023 году нарастит производство и экспорт СПГ, а в следующем — увеличит темпы роста добычи и экспорта, сообщил 20 декабря министр энергетики Николай Шульгинов.

По прогнозу социально-экономического развития, в 2022 году экспорт СПГ из России составил 32,9 млн т, а в 2023-м предполагался рост до 33,3 млн т. В 2024-м, как ожидается, этот показатель достигнет 38 млн т СПГ, в 2025-м — 40 млн т, в 2026 году — 44 млн т.

Условия рынка

Наращивание мощностей по производству СПГ — одна из мер, прорабатываемых властями на фоне снижения экспорта трубопроводного газа из РФ, писали «Известия». Поставки сжиженного газа проще переориентировать, так как для этого не требуется строительство новых газопроводов, при этом его можно использовать и для потребления внутри страны.

Фото: ТАСС/Екатерина Ветохина

Отгрузка трубопроводного газа из РФ снижалась в течение всего 2022 года по мере потери разных маршрутов на фоне боевых действий на Украине. «Северный поток – 1» был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу Ямал – Европа не осуществляется из-за российских контрсанкций, а «Северный поток – 2» так и не запустили в эксплуатацию. Позднее власти предупредили о рисках снижения экспорта трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2023 году вдвое — со 100 млрд до 50 млрд кубометров из-за геополитических условий и санкций.

Субсидирование перевозок может рассматриваться правительством в связи с необходимостью обеспечить доставку топлива в удаленные населенные пункты, рядом с которыми не имеет смысла организовывать самостоятельное производство СПГ, — в местах, где спрос невелик и окупаемость новых проектов будет чрезмерно отдаленной, пояснил Александр Фролов.

— Сейчас по всей России строится довольно много малотоннажных СПГ-заводов, и многие собираются использоваться как элемент автономной газификации, — отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В населенные пункты, где нет трубопроводного газа (как, например, Забайкалье), автоцистернами или железнодорожным транспортом будет доставляется СПГ и снабжать местные котельные, пояснил эксперт. Поэтому мера, прорабатываемая в правительстве, нацелена на будущее и должна дать возможность дешевле возить указанное топливо, когда мощности производства СПГ в России возрастут, считает аналитик.

При этом для успешного развития проектов СПГ-газификации субсидии должны быть открытыми для всех направлений и потребителей, а не только для перевозки в Забайкалье. Это позволит инвесторам смотреть на новые проекты газификации СПГ, в том числе промышленных предприятий, а не только населенных пунктов, заключил руководитель «Экономической лаборатории Александра Климентьева» Александр Климентьев.