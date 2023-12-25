В Совфеде разработали законопроект об отмене налога за фудшеринг

В Совете Федерации подготовили законопроект, который освобождает товарные сети от уплаты налога на добавленную стоимость (до 20%) при передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Документ, который направлен для отзыва в правительство, есть в распоряжении «Известий». Его автор — председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

В пояснительной записке к нему говорится, что безвозмездная передача продуктов — реальная альтернатива их утилизации, которая способна помочь гражданам. Производители и торговые сети готовы к такому шагу, но действующее законодательство в такой ситуации обязывает заплатить налог.

«Таким образом, бизнесу выгоднее заплатить за утилизацию продуктов, чем передать их нуждающимся», — объясняется в пояснительной записке.

Как рассказал «Известиям» Кутепов, в настоящее время при передаче продуктов на благотворительность в бюджет также нужно уплатить «восстановленный НДС» со стоимости приобретенных продуктов, которые розданы бесплатно. С выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности сети имеют право не платить НДС, поэтому второй вариант выгоднее для них.

Речь идет о продуктах, срок годности которых истек на 2/3 или на 3/4, просроченные продукты передавать на благотворительность запрещено, поясняет Кутепов.

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