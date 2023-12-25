Реклама
Прямой эфир
Общество
В Совфеде разработали законопроект об отмене налога за фудшеринг
Мир
Смета бюджета ОБСЕ на 2024 год не содержит упоминания о ситуации на Украине
Мир
Сенатор Долгов указал на необходимость защиты интересов РФ в Арктике
Мир
Вучич созвал экстренное заседание совета нацбезопасности Сербии ввиду беспорядков
Мир
Полиция в Белграде начала разгонять протестующих у здания администрации
Мир
ХАМАС заявило о гибели почти 50 израильских солдат после атак в Газе
Спорт
«Манчестер Юнайтед» продал 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Мир
ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели
Мир
Полянский заявил о трактовке Израилем резолюции СБ ООН в свою пользу
Мир
СМИ сообщили о нейтрализации Турцией одного из главарей РПК на севере Сирии
Мир
В Совфеде прокомментировали притязания США на территории в Арктике
Мир
Вучич на фоне беспорядков заявил об отсутствии революции в Сербии
Происшествия
Торговый центр «Галактика» в Горловке загорелся в результате обстрела ВСУ
Мир
Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом
Мир
В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО

В Совфеде разработали законопроект об отмене налога за фудшеринг

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Совете Федерации подготовили законопроект, который освобождает товарные сети от уплаты налога на добавленную стоимость (до 20%) при передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Документ, который направлен для отзыва в правительство, есть в распоряжении «Известий». Его автор — председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Контракт на антракт: как буфеты в столичных театрах уходят от налогов
И почему ограничения вариантов оплаты еды и напитков нарушают права потребителей

В пояснительной записке к нему говорится, что безвозмездная передача продуктов — реальная альтернатива их утилизации, которая способна помочь гражданам. Производители и торговые сети готовы к такому шагу, но действующее законодательство в такой ситуации обязывает заплатить налог.

«Таким образом, бизнесу выгоднее заплатить за утилизацию продуктов, чем передать их нуждающимся», — объясняется в пояснительной записке.

Как рассказал «Известиям» Кутепов, в настоящее время при передаче продуктов на благотворительность в бюджет также нужно уплатить «восстановленный НДС» со стоимости приобретенных продуктов, которые розданы бесплатно. С выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности сети имеют право не платить НДС, поэтому второй вариант выгоднее для них.

Речь идет о продуктах, срок годности которых истек на 2/3 или на 3/4, просроченные продукты передавать на благотворительность запрещено, поясняет Кутепов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Что есть даром: налог за передачу продуктов нуждающимся предлагают отменить

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023