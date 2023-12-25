Лукашевич заявил о стремлении РФ сохранить ОБСЕ
ОБСЕ как структура для равноправного взаимодействия по широкому спектру проблем действительно существенно деградировала, всё больше уходит от своего изначального предназначения, заявил в интервью «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Первопричина — попытки США и их союзников использовать организацию в качестве подпорки для продвижения «порядка, основанного на правилах». Россия, стоявшая у истоков хельсинкского процесса, всё-таки старается сохранить ОБСЕ как инструмент диалога в целях снижения рисков обострения конфронтации, поиска общих интересов для сотрудничества при строгом соблюдении принципа неделимости безопасности и правила консенсуса. Провал же этой задачи неизбежно приведет к «затуханию» организации. Но виновата в этом будет отнюдь не Россия», — сказал дипломат.
По его словам, вопрос дальнейшего участия России в работе ОБСЕ не стоял в повестке дня СМИД в Скопье, который прошел с 30 ноября по 1 декабря.
«Убеждены, что геополитические разногласия не должны рассматриваться как повод для разрыва дипломатических коммуникаций. Неуклюжие попытки некоторых стран затруднить прибытие российской делегации в Северную Македонию рассматриваем как признак беспомощности и страха вступать с нашей страной в профессиональный разговор», — добавил Лукашевич.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«В тексте новой сметы ОБСЕ никаких упоминаний о ситуации на Украине нет»