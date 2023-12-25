Смета бюджета ОБСЕ на 2024 год не содержит упоминания о ситуации на Украине
Западные страны и руководство ОБСЕ согласились изъять из текста сметы бюджета на 2024 год упоминания о «войне против Украины», сообщил в интервью «Известиям» постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«При подготовке проекта бюджета на 2024 год печальный опыт уходящего года был учтен и западниками, и генсекретарем. В тексте новой сметы никаких упоминаний о ситуации на Украине нет. В этой связи отсутствуют и политические препятствия к тому, чтобы одобрить ее консенсусом», — сообщил «Известиям» Александр Лукашевич.
Поэтому, по его словам, шансы утвердить бюджет на 2024 год имеются, но делать прогнозы рано, так как дискуссии по нему далеки от завершения.
Проект бюджета готовит генеральный секретарь ОБСЕ. При подготовке проекта бюджета на 2023 год под нажимом западников и тогдашнего польского председательства ОБСЕ генсекретарь Хельга Шмид допустила включение в нарратив трех программ секретариата фразы «война против Украины», рассказал дипломат.
«Эта фраза никогда не фигурировала в мандатах или согласованных консенсусом документах ОБСЕ, то есть при ее внесении в текст бюджетного документа Хельга Шмид нарушила решение Постоянного совета о том, как должна выглядеть описательная часть программ бюджета. Семантически она носит провокационный антироссийский характер, а потому согласиться на то, чтобы оставить ее в тексте бюджетных проектировок, мы не можем ни при каких обстоятельствах», — уточнил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«В тексте новой сметы ОБСЕ никаких упоминаний о ситуации на Украине нет»