Возгорание произошло в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске
Возгорание произошло в одной из кают на лихтеровозе «Северного морского пути» на предварительной площади 30 кв. м. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Мурманской области.
«Прибывшими по повышенному рангу пожара «1-БИС» пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» на предварительной площади 30 кв. м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Пожарные применили все возможные усилия для ликвидации возгорания, угрозы распространения в результате обследования смежных помещений нет.
Позднее в 00:01 25 декабря в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован. Пострадавших в происшествии также нет.
Ранее в этот день в Белгороде произошел пожар на территории ресторана «Чайхона» на улице Донецкой, 93. Площадь возгорания составила 20 кв. м, из здания были эвакуированы 40 человек. Пострадавших и погибших не было.