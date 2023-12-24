В Белгороде из-за пожара в ресторане эвакуировали 40 человек

В Белгороде произошел пожар на территории ресторана «Чайхона». Об этом 24 декабря сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram.

«В 15:34 (совпадает с мск) в ЕДДС города поступил звонок о возгорании кровли здания ресторана «Чайхона», расположенного по улице Донецкая, дом 93», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. м, из здания были эвакуированы 40 человек.

Демидов с места происшествия отмечает, что пострадавших и погибших нет.

«Безопасности людей ничего не угрожает», — заключил он.

Ранее в этот день в Приморье из-за пожара погибли двухлетний ребенок и двое взрослых. На момент прибытия пожарных горела веранда одной из квартир двухквартирного дома. Вторая квартира была поглощена огнем. В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 70 кв. м.

До этого, 16 декабря, в Москве произошел пожар в кафе недалеко от станции метро «Савеловская». До прибытия спасателей из заведения были эвакуированы 150 человек.