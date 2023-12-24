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В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после шторма

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Фото: DR
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Десятки тысяч ботинок оказались выброшенными на пляжи северной Дании. Об этом 24 декабря, в воскресенье, сообщает датский телеканал DR.

Ранее грузовое судно A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами из-за шторма «Пиа».

В контейнерах преимущественно находилась обувь, а также медицинское оборудование и пластиковые колеса для тачек. Товары захламили 14 километров побережья, пишут журналисты.

Также они отмечают, что несмотря на то, что обувь повреждена соленой водой, местные жители все равно забирают товары домой. Однако согласно законам Дании, потерянные вещи все также остаются собственностью грузовой компании, и сбор товаров считается воровством.

Начальник местного отделения полиции призвал людей не забирать вещи и не стараться «притворяться, что они здесь убираются по ночам».

Сейчас местные власти ожидают распоряжений по сбору вещей, чтобы передать их владельцу.

Телеканал поговорил с местным спасателем, чей отец также работал на пляже в течение последних 30 лет. Он рассказал, что подобного никогда не происходило на его опыте и намного проще здесь увидеть кита.

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Ранее, 22 декабря, из-за шторма «Пиа» норвежский круизный лайнер MS Maud в Северном море получил повреждения и столкнулся с проблемами в управлении. Агентство Reuters сообщало, что на борту круизного лайнера находились 266 пассажиров и 131 член экипажа, все они находятся в безопасности. Пострадавших нет. Спасательную операцию проводила датская служба спасения.

До этого, 21 декабря, «Пиа» обрушился на Нидерланды. Уровень воды поднялся настолько, что были закрыты все штормовые пределы, что произошло второй раз за всю историю.

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