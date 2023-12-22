Норвежское судно столкнулось с трудностями управления из-за сильного шторма

Норвежский круизный лайнер MS Maud попал в шторм «Пиа» в Северном море, из-за чего получил повреждения и столкнулся с проблемами в управлении. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила газета VG.

«(На судне. — Ред.) разбито несколько окон, отключилось электричество, и, вероятно, вода попала на капитанский мостик», — говорится в материале.

Как сообщил «Известиям» представитель компании Hurtigruten AS, организовывающей подобные круизы и которой принадлежит судно MS Maud, в полдень, 21 декабря, с норвежского круизного лайнера поступил экстренный сигнал о столкновении с огромной волной, при этом ни об одном пострадавшем не сообщалось.

Помимо этого, агентство Reuters сообщило, что на борту круизного лайнера находились 266 пассажиров и 131 член экипажа, все они находятся в безопасности.

Уточняется, что проведение спасательной операции осуществлялось службой спасения Дании.

Ранее, 29 ноября, нефтяной танкер Kadriye Ana под флагом Турции из-за мощного шторма сел на мель у берегов Стамбула. Как уточнил телеканал TRT Haber, судно находилось под угрозой крушения, поэтому экипаж состоящий из 12 человек был эвакуирован. Отмечалось, что танкер перевозил 600 т дизельного топлива. В результате инцидента никто не пострадал.