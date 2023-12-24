Врач предупредила о риске летального исхода при гриппе

Грипп приводит к осложнениям у 10–12% пациентов, он также уносит жизни около 600 тыс. человек в год. Об этом в воскресенье, 24 декабря, заявила кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

По словам доктора, любой грипп может привести к развитию тяжелых осложнений, которые встречаются как у детей, так и у взрослых. Более того, также есть риск летального исхода. Врач объяснила, что при гриппе возможны отдышка, цианоз, признаки гриппозной пневмонии, на которую приходится 90% осложнений.

Такое заболевание сопровождается сильной интоксикацией, а также у пациента нередко отмечается нарушение, связанное с вялостью сознания, заторможенностью или, наоборот, возбуждением и галлюцинацией, добавила Логачева.

«На фоне тяжелых или молниеносных форм гриппа может развиться острое жизнеугрожающее состояние — инфекционно-токсический шок. На развитие такого осложнения указывают снижение артериального давления, выраженная тахикардия, резкое падение температуры и отключение сознания», — передает слова специалиста Lenta.ru.

Она также обратила внимание на то, что существуют внелегочные формы осложнений, такие как поражение нервной и сердечно-сосудистой систем, но они встречаются нечасто.

Эксперт указала, что врача нужно вызывать, как только болезнь началась, особенно если это касается пациентов с хроническими заболеваниями. Пациентам, у которых появляется одышка, держится высокая температура, падает артериальное давление, нужно вызывать скорую.

«Также возникает опасность при микст-инфекции, когда заражение происходит сразу несколькими вирусами, например гриппом А и метапневмовирусом или гриппом А и SARS-CoV-2. А инфекционно-токсический шок может развиться абсолютно у любого заболевшего», — подытожила Логачева.

19 декабря главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал «Известиям», что успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ. Поэтому в идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели — физические и умственные нагрузки ему противопоказаны.