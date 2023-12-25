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Спрос на ИИ среди госкомпаний и организаций в 2023 вырос почти вдвое

«Тендерплан»: спрос на ИИ у госкомпаний и организаций в 2023 вырос почти вдвое
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Эксперты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» подсчитали, как вырос спрос на технологии на основе искусственного интеллекта среди госкомпаний и госструктур. Выяснилось, что в 2023 году было проведено 235 госзакупок на общую сумму 3 млрд рублей. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 25 декабря.

Отмечается, что в 2022 году через систему открытых госзакупок, где заказчиками являются госкомпании и правительственные организации, было размещено 135 тендеров на закупку различных технологий на основе ИИ. В 2023 году этот показатель достиг цифры 235 госзакупок на общую сумму 3 млрд рублей.

При этом, как сообщили аналитики, конкуренция на участие в одном тендере среди продавцов и поставщиков соответствующих товаров и услуг выросла с 1,6 участника до 1,9.

Среди пользующихся спросом технологий у госзаказчиков, например, цифровые платформы «Умный город», видеоаналитика дорожной инфраструктуры на основе нейросетей, решения по автоматизации обращения граждан на короткие номера, приобретение камер и объективов машинного зрения, оказание услуг по обработке документов с использованием технологий искусственного интеллекта, системы принятия врачебных решений с применением искусственного интеллекта. Наблюдается в госзаказах спрос и на роботов-футболистов.

Среди госзаказчиков технологий на базе ИИ в 2023 году: администрации различных городов России, управы районов, департаменты градостоительной политики, государственные университеты, министерства здравоохранения различных областей.

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14 декабря президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что предотвратить развитие искусственного интеллекта (ИИ) невозможно, но нужно сделать всё, чтобы стать лидерами в данном направлении.

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